Курьер из Петербурга забрал у доверчивой пожилой олончанки 200 тысяч рублей

Пенсионерку обманули по известной схеме «родственник попал в ДТП».

Как установили полицейские, петербуржец 2003 года рождения в интернете нашел предложение о заработке. Для выполнения заказа его отправили в Карелию. В частности, он побывал в Олонце, где посетил пожилую местную жительницу, у которой забрал 200 тысяч рублей.



Деньги злоумышленник перевел кураторам, оставив себе небольшой процент. Пенсионерка была уверена, что таким образом помогает внучке, «попавшей в дорожную аварию».

Полицейские задержали пособника аферистов. Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве. Оперативники подозревают, что курьер до этого побывал в Питкяранте.



Ему грозит до шести лет колонии, рассказали в МВД Карелии.