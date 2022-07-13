Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос до 61,3 рубля.

Курс евро увеличился до 62,6 рубля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Какие изменения рубль будут ждать в августе «Российской газете» рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

По его мнению, основные колебания начнутся уже со второй недели августа — рубль начнет плавно опускаться к 80 за доллар.