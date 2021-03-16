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"Курс на Варкауса" признан лучшим жилым комплексом среди новостроек Карелии в 2021 году

Новости. Общество
13:10, 17 Марта 2021
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Жилой комплекс "Курс на Варкауса" признан лучшим жилым комплексом среди новостроек Карелии в 2021 году.

Ежегодно в России проходит profi.erzrf.ru/konkurs градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек "ТОП ЖК". Он является самым масштабным в нашей стране, в рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов.

Отбор участников проводился путем предварительного сбора данных о всех строящихся в стране жилых комплексах. Критерии оценки были опубликованы на портале ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков).

ЖК "Курс" от строительной компании "Баренц Групп" победил в номинации "Лучший ЖК в Республике Карелия".

Первое место в конкурсах такого масштаба и компетенции подтверждает постоянную заботу о комфорте проживания в жилом комплексе, безупречное качество выполняемых работ, высокотехнологичность и уникальность проекта.

Более подробно о ЖК "Курс" можно узнать на сайте kurs.barenz.group или по телефону: 331-771.

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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