Жилой комплекс "Курс на Варкауса" признан лучшим жилым комплексом среди новостроек Карелии в 2021 году.

Ежегодно в России проходит profi.erzrf.ru/konkurs градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек "ТОП ЖК". Он является самым масштабным в нашей стране, в рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов.

Отбор участников проводился путем предварительного сбора данных о всех строящихся в стране жилых комплексах. Критерии оценки были опубликованы на портале ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков).



ЖК "Курс" от строительной компании "Баренц Групп" победил в номинации "Лучший ЖК в Республике Карелия".

Первое место в конкурсах такого масштаба и компетенции подтверждает постоянную заботу о комфорте проживания в жилом комплексе, безупречное качество выполняемых работ, высокотехнологичность и уникальность проекта.



Более подробно о ЖК "Курс" можно узнать на сайте kurs.barenz.group или по телефону: 331-771.

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.