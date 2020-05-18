Курсант из Карелии стал победителем всероссийского состязания чтецов (ВИДЕО)

Петрозаводчанин Андрей Захаров занял первое место в видеоконкурсе "История Победы в стихах".

В творческом состязании, которое проводилось под эгидой Российского исторического общества и фонда "История Отечества", приняли участие почти полторы тысячи претендентов из 78 регионов России и зарубежья. Видеоконкурс поэтической декламации, с условием, что стихи читаются наизусть, проводился с 1 апреля по 10 мая. Участники должны были представить на оценку жюри видеоролики с записью чтения поэтических произведений российских авторов о Великой Отечественной войне.

Курсант Петрозаводского президентского кадетского училища победил в номинации "Учащиеся 5–8 классов", заняв первое место. Примечательно, что Андрей прочитал произведение карельского автора – стихотворение Павла Сысоева "Мальчик".

Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и возможность прочитать стихи на площадках VI Книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.

Ранее сообщалось, что творческие коллективы Карелии поборются за грант в 2 млн рублей.