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Курсант из Карелии стал победителем всероссийского состязания чтецов (ВИДЕО)

Новости. Культура
17:50, 18 Мая 2020
фото: © кадр из видео
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Петрозаводчанин Андрей Захаров занял первое место в видеоконкурсе "История Победы в стихах".

В творческом состязании, которое проводилось под эгидой Российского исторического общества и фонда "История Отечества", приняли участие почти полторы тысячи претендентов из 78 регионов России и зарубежья. Видеоконкурс поэтической декламации, с условием, что стихи читаются наизусть, проводился с 1 апреля по 10 мая. Участники должны были представить на оценку жюри видеоролики с записью чтения поэтических произведений российских авторов о Великой Отечественной войне.

Курсант Петрозаводского президентского кадетского училища победил в номинации "Учащиеся 5–8 классов", заняв первое место. Примечательно, что Андрей прочитал произведение карельского автора – стихотворение Павла Сысоева "Мальчик".

Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и возможность прочитать стихи на площадках VI Книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.

Ранее сообщалось, что творческие коллективы Карелии поборются за грант в 2 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-18 17:53:07
Молодец парень. Что скажут протестуны?
Изя
2020-05-18 18:12:23
кир, скажут- УМНИЧКА !!!!
кир
2020-05-18 19:01:29
Изя, :)
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