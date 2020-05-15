Творческие коллективы Карелии поборются за грант в 2 млн рублей

В рамках национального проекта "Культура" проходят отборочные видеотуры всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщили в Минкультуры Карелии.

В 2020 году фестиваль-конкурс проходит в номинации "Культура – это мы!".

В числе 255 заявок, поступивших из разных регионов России, три заявки из Карелии. Республику представляют творческие коллективы: хореографический ансамбль "Ауринко", молодежный театр-студия "Дети понедельника", мужской хор Карелии.

По итогам конкурса 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат по два миллиона рублей.

Видеоматериалы всех участников опубликованы на YouTube-канале фестиваля.