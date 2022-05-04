Курсы евро и доллара резко взлетели на Московской бирже

На торгах в пятницу, 6 мая, курсы иностранных валют резко поднялись по отношению к рублю.

Курс евро на Мосбирже вырос на 3,56₽ или примерно на 5%, достигнув отметки 73,71₽ свидетельствуют данные торгов на 14:47 по московскому времени. Об этом информирует агентство РБК.

Курс доллара прибавил 2,46₽ — до 69,46₽

«Рубль в конце текущей недели, после обновления очередных максимумов с февраля 2020 года, перешел к коррекционному ослаблению», — сказала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она также отметила, что ослабление рубля будет оказывать давление на индекс РТС, который ранее повышался, в том числе благодаря динамике российской валюты.