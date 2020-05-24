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Кустовые розы высадили около мэрии Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
13:20, 25 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик продолжает работу по озеленению города и устройству цветников, сообщили в администрации Петрозаводска.

Городской комбинат благоустройства высадил кусты роз перед зданием администрации. Несколько сортов многолетних цветов, адаптированных к северному климату, появились по обе стороны фронтальной лестницы.

Также многолетние растения уже высажены и на других городских клумбах – на Кукковке (на улице Ровио и Сортавальском бульваре), в сквере Вечный Огонь, на Советской площади и улице Еремеева.

Новые цветники планируют создать у лестничных спусков на Онежскую набережную в створе улицы Германа Титова и на улице Свердлова, в Кленовом сквере и сквере Маршала Мерецкова.

Работы по озеленению карельской столицы, благоустройству газонов и клумб начались в мае и проходят поэтапно. С июня, когда установится теплая погода, подрядчик приступит к высаживанию однолетних растений.

На тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на Онежской набережной появится 180 вазонов.

Устройство газонов запланировано на проспекте Карла Маркса, улицах Шотмана, Кирова, Герцена, Пушкинской, в сквере Горсовета и на Онежской набережной. Помимо этого, на проспекте Александра Невского и Мурманской улице появятся новые деревья и кустарники.

С подробной концепцией озеленения карельской столицы можно ознакомиться здесь.

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