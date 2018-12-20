Кутепов после поездки в Петрозаводск призвал регионы уделять многодетным семьям больше внимания

Глава Комитета Совфеда внес в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение реализации права детей из многодетных семей на первоочередной приём в дошкольные образовательные организации.

Сенатор отметил, что Временная комиссия провела работу в Тюмени, Новосибирске, Омске и Петрозаводске. В ходе проведённых выездных мероприятий был выявлен ряд проблемных вопросов, которые требуют решения на федеральном уровне, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Кутепова.

В частности, в регионах нет возможности предоставлять места в детсадах и яслях вне очереди для детей из многодетных семей. Места для них выделяют по остаточному принципу от остальных льготных категорий.

Чтобы решить эту проблему, сенатор внёс в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение реализации права детей из многодетных семей на первоочередной приём в дошкольные образовательные организации.

Документ также обязывает предоставлять места в детских садах по месту жительства, то есть ближайших к дому. Кроме того, все дети из одной семьи должны зачисляться в один сад, чтобы родители не тратили время, развозя их в разные концы города.