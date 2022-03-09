Квартира выгорела в жилом доме в райцентре Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Олонце.

Как сообщается в паблике олонецкого отряда противопожарной службы, 11 марта в 17.59 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на улице Полевая, 39 Олонце произошел пожар: горела квартиры №50. Для ликвидации возгорания привлекались 9 пожарных.

В 18:15 пожар ликвидирован.

Погибших - нет, травмированных - нет.