Квартира выгорела в жилом доме в райцентре Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Олонце.
Как сообщается в паблике олонецкого отряда противопожарной службы, 11 марта в 17.59 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на улице Полевая, 39 Олонце произошел пожар: горела квартиры №50. Для ликвидации возгорания привлекались 9 пожарных.
В 18:15 пожар ликвидирован.
Погибших - нет, травмированных - нет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание