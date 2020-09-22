Квартиру в популярном жилом комплексе "Иволга" можно купить без первого взноса

В ЖК "Иволга" от компании "Баренц Групп" квартиру можно приобрести без первого взноса.

Главное преимущество "Иволги" - удобное месторасположение. Центр Древлянки, и все близко – школы, детские сады, магазины, аптеки. Когда разрабатывался проект жилого комплекса, специалисты планировали его с учетом, что здесь будет жить много молодежи и детей. Так и есть, квартиры в "Иволге" охотно покупают молодые пары, недавно создавшие семьи. И поэтому всем нравится, что вокруг домов большие территории заняты детскими площадками, спортивными полями, уличными тренажерами. Для прогулок есть парк с елочками и замечательное место отдыха – утиный пруд, который существовал с момента строительства Древлянки, и остался сейчас, но уже в благоустроенном виде.



Вы можете купить квартиру в ЖК "Иволга" без первого взноса. Все, что вам необходимо – прийти в офис продаж, подать заявку на кредит и получить решение.



Выбирайте свою квартиру мечты на нашем сайте ivolga.barenz.group.



Вы можете посетить жилой комплекс, а также демонстрационную квартиру перед тем как примите решение о покупке. Специалисты "Баренц Групп" проведут для вас полноценную и бесплатную экскурсию.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331. Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях.

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Застройщик: ООО "ОСК" – ЖК "Иволга". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.