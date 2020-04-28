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Квартиры в "народном" доме эконом-класса стали еще доступнее

Новости. Общество
18:30, 28 Апреля 2020
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В Петрозаводске строительная компания "Баренц Групп" объявила скидки до 120 тысяч рублей на квартиры в ЖК "Народный".

В Петрозаводске завершается строительство дома эконом-класса в ЖК "Народный", который расположен в Пятом поселке. Третий этап будет сдан в четвертом квартале 2020 года.

Пятый поселок – примыкающая к улице Шотмана часть Перевалки – из городской окраины в последние годы превратился в уютный спальный район. Главными его преимуществами можно назвать транспортную доступность, развитую инфраструктуру и малую населенность. Не случайно строящийся здесь жилой комплекс "Народный" так популярен. Чтобы добраться от улицы Профсоюзов до центра города потребуется на автобусе 7-10 минут, на машине еще меньше. Дороги здесь отремонтированы, пробок не бывает. Все потому, что Пятый поселок – район в основном малоэтажный. Что же касается инфраструктуры, то здесь есть все: магазины, аптеки, школа, детский сад.

 

Сейчас в ЖК "Народный" строится третий этап здания из современных домостроительных панелей. Большие балконы, двухкамерные стеклопакеты, финская система тепло- и звукоизоляции – все, что "Баренц Групп" с успехом применяла и применяет при возведении и других своих объектов в Петрозаводске. 

В жилом комплексе уютная огороженная территория со своим микроклиматом и комфортным удаление от трассы, безопасные, освещенные входные зоны к подъездам с электронными домофонами на каждую парадную, большие парковочные зоны и стоянки для велосипедов, системы видеонаблюдения с разных точек для наибольшего фиксированного ракурса видимости.

ЖК "Народный" уже зарекомендовал себя, как комфортный и надежный. И даже при всех очевидных преимуществах остается, пожалуй, самым доступным по цене. Но и это еще не все.

На завершающем этапе строительства компания "Баренц Групп" объявила скидки на квартиры в ЖК "Народный" до 120 000 рублей.

Тем, кто присматривает себе жилье в "ЖК «Народный", нужно поторопиться – квартир осталось немного. При этом стройка идет полным ходом и скоро завершится.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановки.

Все подробности о жилом комплексе "Народный" можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331. Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях.

Компания «Баренц» приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Подробная информация есть на страницах компании «Баренц Групп» в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "Профсоюзов" – ЖК "Народный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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