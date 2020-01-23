Лабинов пообещал "максимальное тепло" Олонецкому молкомбинату, но не просто так

Олонецкий молочный комбинат, приватизации которого добивается его арендатор, получит поддержку правительства лишь при соблюдении определенных условий.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Что касается позиции министерства в моем лице, она остается прежней - участие в приобретении государственных активов, реализация инвестиционного проекта, и тогда мы с максимальным теплом, со всеми инструментами поддержки готовы пойти навстречу инвестору", - сказал Лабинов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".