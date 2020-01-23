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Лабинов пообещал "максимальное тепло" Олонецкому молкомбинату, но не просто так

Новости. Экономика
11:03, 24 Января 2020
фото: Минсельхоз РК
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Олонецкий молочный комбинат, приватизации которого добивается его арендатор, получит поддержку правительства лишь при соблюдении определенных условий.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Что касается позиции министерства в моем лице, она остается прежней - участие в приобретении государственных активов, реализация инвестиционного проекта, и тогда мы с максимальным теплом, со всеми инструментами поддержки готовы пойти навстречу инвестору", - сказал Лабинов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

 

 

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Комментарии

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бармалей
2020-01-24 14:09:50
А чего это на фото нет директора комбината г-жи Ширшиной? где она? В Финляндию к своему патрону на консультации поехала?
Геннадий Павлович
2020-01-24 13:31:32
Когда закончат гнобить Олонецкий комбинат?
Патриот
2020-01-24 12:41:07
Крохоборы , деньги видимо вымогают . разогнать этот минсельхъоз требо .
Сеня
2020-01-24 11:51:32
а с какого этого яблочникам такое внимание? Они в 90-е страну активно продавали.

А другие чем хуже?
нетюлень
2020-01-24 14:10:06
Сеня, городские территории в нулевые годы дуром распродали не яблочники. "Тепличный" убил не яблочник. Пряжинский совхоз угробили не яблочники. Запустили лапу в дорожный фонд в начале десятых не яблочники. И ничего, выгодополучатели все на воле.

Leopol'd
2020-01-24 13:49:23
Сеня, так яблочники бывшие как раз купить хотят. Причём по закону.
Сеня
2020-01-24 14:00:36
Leopol'd, яблочники и закон понятия разные
zanoza
2020-01-24 11:29:33
Конечно , просто так власть ничего не делает :)
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