Lada Priora сняли с производства из-за низкой рентабельности

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Прекращение производства Lada Priora связано с нерентабельностью производства модели из-за падения спроса, утверждают в экспертном сообществе.
"Lada Priora — разработка 80-х годов прошлого века. Выпускалась с 90-х годов под названием ВАЗ- 2110. В начале 2000-х после глубокого рестайлинга стала называться Priora", — сказал автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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