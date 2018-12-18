Лариса Гузеева разделась и спряталась за елку

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Опубликовав интригующее фото, на котором позирует на снегу, 59-летняя Лариса Гузеева удивила своих подписчиков.
И хотя артистка почти полностью скрылась за ветвями ели, подписчики разглядели, что Гузеева лишь обернута полотенцем. Вероятно, она отправилась освежиться после того как попарилась в бане, пишет lady.
Пользователи сети оценили смелый поступок Ларисы, многие отнеслись к нему с юмором. "Ничего себе! Холодно же!", "Молодец Лариса! В здоровом теле — здоровый дух!", "Как всегда, на позитиве!", "Женщина, как хороша!", "Эх, Лариса, завидую вам, молодец", "Красота-то какая, после бани да в снег", "Настенька уже не та...", "Круто, в поддержку Волочковой", "Отличное интригующее фото! Все прекрасно!" — пишут в комментариях звезде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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