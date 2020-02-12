Лариса Гузеева высмеяла героиню шоу из-за кривых зубов

Телеведущая назвала девушку некрасивой и посоветовала поработать над внешностью.

Героем шоу "Давай поженимся" стал 49-летний Андрей. Мужчина пришел на передачу, чтобы познакомиться с молодой порядочной девушкой. Первой с ним встретилась 31-летняя Светлана – романтичная и женственная особа. Девушка пришла в студию в ярком платье в народном стиле. Свой образ она дополнила ободком с бусинами и стразами.





Светлана заявила, что у нее естественная красота, и никакие инъекции она не делала. Это рассмешило Ларису Гузееву. Ведущая намекнула невесте, что для своего возраста она выглядит не настолько хорошо, пишет Cosmopolitan.

"Лучше бы делала, деточка, в некоторые места. Чем здесь гордиться? И ротик нужно поправить, в 31 год негоже с зубками с такими. Чем гордитесь-то?", – возмутилась Лариса.

Когда Светлана отлучилась, чтобы подготовить сюрприз для жениха, Гузеева побеседовала с ее подругой.

"В 31 год я пила, курила и зубы были как клавиши от рояля. И были голубые белки глаз. Что ей нужно было в 31 год сделать, чтобы плохо выглядеть? При этом у нее детей нет еще. Что она там поддерживает в 31 год? Она не красивая, она обычная", – заявила артистка.