Ласка пришла за едой в магазин в Петрозаводске

Пушистый зверек гулял у магазина «Мясо-рыба».
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» выложили фото ласки, которую приняли за хорька. Зверек бегал у магазина «Мясо-рыба» на улице Сулажгорской, 61.
«Кто потерял хорька? Он в магазине», - пишет автор фото в паблике.
«Да ничей это, дикий. Пришел на запах мяса, хищник же. И это не хорек, а ласка», - ответили в комментариях подписчики группы.
Ранее сообщалось, медведь отобрал урожай у дачников в Карелии.
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