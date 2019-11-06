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Новости. Общество
08:48, 06 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

"Ласточка" до Петрозаводска задержалась в пути из-за непогоды

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Поезда дальнего следования и пригородным электрички задерживались в пути из-за плохой погоды в Северо-Западном регионе, сообщили на сайте ОЖД.

С вечера 5 ноября на территории ряда регионов прошел мокрый снег с дождем, в результате неблагоприятных погодных условий произошло обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава.

В связи с этим поезда дальнего следования и пригородного сообщения двигались со значительным отставанием от графика на направлениях Волховстрой – Бабаево, Гатчина – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Тосно.

"Ласточка", двигавшаяся из Санкт-Петербурга до Петрозаводска, также задержалась на несколько часов. 

Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника – локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства.

Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, было организовано питание.

Ранее дополнительную "Ласточку" запустили 2 ноября в горный парк "Рускеала".

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