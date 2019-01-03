"Ласточка" из Петербурга в Рускеалу прибудет с опозданием на три часа

Скоростной поезд "Ласточка" из Петербурга в поселок Маткаселька в Карелии прибудет с опозданием по техническим причинам.

"В 07:25 на станции Выборг Октябрьской железной дороги по техническим причинам был остановлен поезд "Ласточка" № 821, следующий по маршруту Санкт-Петербург – Маткаселькя. К месту остановки подан резервный состав", – цитирует сообщение пресс-служба ОЖД "Деловой Петербург".

Ожидается, что задержка составит около трех часов.

Напомним, скоростные поезда начали курсировать по маршруту Петербург-Маткаселька в конце декабря. Поселок Маткаселькя расположен неподалеку от горного парка Рускеала.