«Ласточка» из Петрозаводска в Санкт-Петербург застряла на перегоне Ладва – Токари на 4 часа

Поезд «Ласточка» №805 сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург задерживается в пути по техническим причинам.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, 10 апреля в 18:52 на перегоне Ладва – Токари по техническим причинам произошла задержка поезда «Ласточка» №805 сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург. На станцию Токари направлен резервный состав, в который будут пересажены пассажиры. Время задержки прибытия на конечную станцию составит порядка четырех часов.

В РЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Информацию о движении поездов можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» – 8-800-775-00-00.