"Ласточка" с 18 апреля станет останавливаться в Лахденпохье

Скоростной поезд "Ласточка", следующий по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала с 18 апреля будет делать остановку на станции Яккима.

Расписание остановок опубликовано на официальном сайте министерства транспорта Карелии. Рейс Санкт-Петербург – Сортавала будет прибывать на станцию Яккима в 9.47 и 22.57. В обратном направлении - в 6.04 и в 19.16. Продолжительность стоянки – 1 минута, пишут "Вести Карелии".