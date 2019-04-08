"Ласточка" с 18 апреля станет останавливаться в Лахденпохье

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Скоростной поезд "Ласточка", следующий по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала с 18 апреля будет делать остановку на станции Яккима.
Расписание остановок опубликовано на официальном сайте министерства транспорта Карелии. Рейс Санкт-Петербург – Сортавала будет прибывать на станцию Яккима в 9.47 и 22.57. В обратном направлении - в 6.04 и в 19.16. Продолжительность стоянки – 1 минута, пишут "Вести Карелии".
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