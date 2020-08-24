Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Пудожском районе (ФОТО)
24.08.2020 18:34
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы 6
24.08.2020 16:05
Водитель насмерть разбился в ДТП в Карелии
24.08.2020 15:15
Десять учащихся училища олимпийского резерва в Карелии заболели коронавирусом (СРОЧНО) 11
24.08.2020 11:32
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
Новое
Сегодня 09:35

Питерская "Ласточка" начнет ходить до Карелии по прежнему графику

Новости. Общество
06:40, 25 Августа 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Загрузка...

Поезда "Ласточка" сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновят курсирование в полном объеме с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

С 1 сентября "Ласточки" №803/804 и №805/806 будут отправляться из Петрозаводска и Санкт-Петербурга дважды в сутки, утром и вечером, тем самым возобновится прежний график курсирования, действовавший до ограничительных мер.

- поезд № 804 – отправление из Санкт-Петербурга в 6.32, прибытие в Петрозаводск в 11.50;

- поезд № 806 – отправление из Санкт-Петербурга в 18.00, прибытие в Петрозаводск в 22.57;

- поезд № 803 – отправление из Петрозаводска в 6.36, прибытие в Санкт-Петербург в 12.00;

- поезд № 805 – отправление из Петрозаводска в 18.00, прибытие в Санкт-Петербург в 22.56 минут;

Поезда "Ласточка" на данном маршруте в обоих направлениях делают остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
Пищевые и перерабатывающие предприятия, пожалуй, не пережили такого серьезного испытания новыми экономическими условиями, как сферы пассажирских перевозок, культуры или услуг.
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 4
21.08.2020 09:40
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»