Питерская "Ласточка" начнет ходить до Карелии по прежнему графику

Поезда "Ласточка" сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновят курсирование в полном объеме с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

С 1 сентября "Ласточки" №803/804 и №805/806 будут отправляться из Петрозаводска и Санкт-Петербурга дважды в сутки, утром и вечером, тем самым возобновится прежний график курсирования, действовавший до ограничительных мер.



- поезд № 804 – отправление из Санкт-Петербурга в 6.32, прибытие в Петрозаводск в 11.50;



- поезд № 806 – отправление из Санкт-Петербурга в 18.00, прибытие в Петрозаводск в 22.57;



- поезд № 803 – отправление из Петрозаводска в 6.36, прибытие в Санкт-Петербург в 12.00;



- поезд № 805 – отправление из Петрозаводска в 18.00, прибытие в Санкт-Петербург в 22.56 минут;



Поезда "Ласточка" на данном маршруте в обоих направлениях делают остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.





