"Ласточки" Санкт-Петербург - Петрозаводск возобновят работу по прежнему расписанию

Приостановленные в прошлом году рейсы поездов "Ласточка" Санкт-Петербург - Петрозаводск, возобновятся с 1 марта.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Карелии.

"Ласточки" будут снова ходить дважды в сутки: утром и вечером.

"Из Петрозаводска электропоезда будут отправляться в 6.36 и 18.00, а из Санкт-Петербурга – в 6.32 и в 18.00", - говорится в сообщении.

В Минтрансе пояснили, что поезда №804 и № 805 были отменены в прошлом году "из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и падения пассажиропотока".

Решение о восстановлении прежнего графика "принято руководством ОАО "РЖД" по предложению главы Карелии", отметили в министерстве.