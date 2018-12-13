Лауреатом года в Карелии стал австрийский режиссер

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о лауреатах 2018 года Республики Карелия.

Так, одним из лауреатов стал австрийский режиссер, документалист, актер и продюсер Дик О’Хари. Звания он удостоен за вклад в продвижение на международном уровне историко-культурного и туристского потенциала Республики Карелия в 2018 году.

За активную гражданскую позицию, благотворительную деятельность и вклад в развитие волонтерского движения в Республике Карелия, а также оказание помощи и поддержки семьям с тяжело больными детьми в число лауреатов вошла Юлия Тубис - президента благотворительного фонда имени Арины Тубис.

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