Лазарев представил песню, с которой выступит на "Евровидении"

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Клип на песню Scream, с которой певец Сергей Лазарев представит Россию на международном конкурсе "Евровидение", набрал более миллиона просмотров за десять часов с момента публикации.
Сергей Лазарев в субботу, 9 марта, представил песню Scream, с которой выступит на Евровидении-2019 в Израиле. Клип опубликован на официальном канале певца.
За десять часов с момента премьеры видео посмотрели более миллиона раз, пишет "РИА Новости".
Ранее Лазарев рассказал, что песня для конкурса написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. На Евровидении в 2016 году Лазарев занял третье место с песней You're the Only One.
Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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