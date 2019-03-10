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Новости. Общество
19:40, 10 Марта 2019
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Лазарев представил песню, с которой выступит на "Евровидении"

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Клип на песню Scream, с которой певец Сергей Лазарев представит Россию на международном конкурсе "Евровидение", набрал более миллиона просмотров за десять часов с момента публикации.

Сергей Лазарев в субботу, 9 марта, представил песню Scream, с которой выступит на Евровидении-2019 в Израиле. Клип опубликован на официальном канале певца.

За десять часов с момента премьеры видео посмотрели более миллиона раз, пишет "РИА Новости".
 
Ранее Лазарев рассказал, что песня для конкурса написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. На Евровидении в 2016 году Лазарев занял третье место с песней You're the Only One.

Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

 

 
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