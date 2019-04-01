Лечение от алкогольной зависимости закончилось для петрозаводчанина неудачно

Жителя Петрозаводска обокрал малознакомый товарищ, с которым они вместе лечились от алкогольной зависимости, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже мобильного телефона обратился 31-летний горожанин. Ущерб превысил 13 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что накануне у него в гостях был малознакомый гражданин, с которым он познакомился в больнице, где они вместе лечились от алкогольной зависимости.

После ухода гостя петрозаводчанин обнаружил исчезновение гаджета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, 34-летнего ранее судимого горожанина. По версии полицейских, он воспользовался тем, что хозяин квартиры уснул и похитил его телефон. Впоследствии подозреваемый гражданин потерял его, когда возвращался домой.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.