Лечение от алкогольной зависимости закончилось для петрозаводчанина неудачно

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Жителя Петрозаводска обокрал малознакомый товарищ, с которым они вместе лечились от алкогольной зависимости, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже мобильного телефона обратился 31-летний горожанин. Ущерб превысил 13 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что накануне у него в гостях был малознакомый гражданин, с которым он познакомился в больнице, где они вместе лечились от алкогольной зависимости.
После ухода гостя петрозаводчанин обнаружил исчезновение гаджета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, 34-летнего ранее судимого горожанина. По версии полицейских, он воспользовался тем, что хозяин квартиры уснул и похитил его телефон. Впоследствии подозреваемый гражданин потерял его, когда возвращался домой.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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