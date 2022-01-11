890x80
Реклама
Что ждет Карелию в «выборный» год? 5
11.01.2022 17:06
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма 2
11.01.2022 18:20

Лед по-прежнему небезопасен для любителей зимней рыбалки на Ладоге в Карелии

Новости. Общество
09:46, 12 Января 2022
фото: ГИМС Лахденпохья/ВК

Новости партнеров

Инспекторы ГИМС в Лахденпохье предупредили рыбаков об опасности провалов под лед.

Несмотря на то, что в результате морозов толщина льда установилась порядка 30-35 см, существует вероятность провала под лёд. Это обусловлено тем, что лед неоднороден даже в очень морозную зиму. Об этом пишут в официальном паблике «ГИМС Лахденпохья».

«Шхерная зона Ладожского озера, несмотря на то, что покрыта льдом, имеет неоднородное покрытие, в узких местах, в проливах, вокруг островов - здесь лёд намного тоньше и опаснее, так как существуют течения, меняющие своё направление в зависимости от направления ветра. Это проявляется очень сильно, если рядом открытая Ладога. В настоящее время она не замёрзла, льда нет - шторма, ветра постоянно ломают лед. Издалека видно сильное испарение, что говорит о незамёрзшей воде. Подходить к кромке льда очень опасно, шторм может разыграться внезапно, этим мгновенно повлечёт разлом ледового поля, и рыбак, находящийся у кромки, попадает в очень сложную ситуацию. Выйти из которой дано не каждому», - предупреждают спасатели.

По данным инспекторского участка Лахденпохьи центра ГИМС ГУ МЧС России по Карелии, в Яккимваарском заливе в настоящее время лёд установился до острова Папинсаари (остров напротив Балиндера). В этом районе наиболее опасные места: устье р. Аурайоки, Балиндер, протока в п. Сорола. Лёд вокруг острова Папинсаари ненадёжен и требует постоянного контроля.

«Отправляясь на рыбалку, уважаемые рыбаки, анализируйте погоду и возможный маршрут движения по льду. С собой берите средства аварийного спасения. Помните о своей безопасности и берегите себя! Вас ждут дома», - пишут в паблике.

Ранее сотрудники МЧС Карелии замерили толщину льда на Онежском озере.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
КИР
2022-01-12 11:40:44
Рыбаки всегда себе на уме. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска
05.01.2022, 12:04
Мэр Петрозаводска «зацепил вирус»

Аналитика

11.01.2022 17:06
Политкухня
Что ждет Карелию в «выборный» год? 5
В республике пройдут губернаторская кампания и последние прямые выборы глав поселений.
Уроки дружбы 8
11.01.2022 10:44
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
08.01.2022 08:30
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 4
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»