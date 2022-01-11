Лед по-прежнему небезопасен для любителей зимней рыбалки на Ладоге в Карелии

Инспекторы ГИМС в Лахденпохье предупредили рыбаков об опасности провалов под лед.

Несмотря на то, что в результате морозов толщина льда установилась порядка 30-35 см, существует вероятность провала под лёд. Это обусловлено тем, что лед неоднороден даже в очень морозную зиму. Об этом пишут в официальном паблике «ГИМС Лахденпохья».

«Шхерная зона Ладожского озера, несмотря на то, что покрыта льдом, имеет неоднородное покрытие, в узких местах, в проливах, вокруг островов - здесь лёд намного тоньше и опаснее, так как существуют течения, меняющие своё направление в зависимости от направления ветра. Это проявляется очень сильно, если рядом открытая Ладога. В настоящее время она не замёрзла, льда нет - шторма, ветра постоянно ломают лед. Издалека видно сильное испарение, что говорит о незамёрзшей воде. Подходить к кромке льда очень опасно, шторм может разыграться внезапно, этим мгновенно повлечёт разлом ледового поля, и рыбак, находящийся у кромки, попадает в очень сложную ситуацию. Выйти из которой дано не каждому», - предупреждают спасатели.

По данным инспекторского участка Лахденпохьи центра ГИМС ГУ МЧС России по Карелии, в Яккимваарском заливе в настоящее время лёд установился до острова Папинсаари (остров напротив Балиндера). В этом районе наиболее опасные места: устье р. Аурайоки, Балиндер, протока в п. Сорола. Лёд вокруг острова Папинсаари ненадёжен и требует постоянного контроля.

«Отправляясь на рыбалку, уважаемые рыбаки, анализируйте погоду и возможный маршрут движения по льду. С собой берите средства аварийного спасения. Помните о своей безопасности и берегите себя! Вас ждут дома», - пишут в паблике.

Ранее сотрудники МЧС Карелии замерили толщину льда на Онежском озере.