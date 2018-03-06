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Новости. Общество
14:29, 06 Марта 2018
фото: Антон Юшко

Ледяной Исаакиевский собор возвели в штольне горного парка в Карелии

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Студенты и выпускники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица создали ледяную копию Исаакиевского собора в мраморной штольне горного парка "Рускеала" в Карелии.

На работу у них ушло две недели и около пяти тонн льда, сообщил ТАСС консультант по развитию парка Антон Юшко.

"Четверо студентов и выпускников санкт-петербургской академии им. Штиглица возвели за 14 дней напряженного труда изо льда уменьшенную копию Исаакиевского собора. На время работы пришлись самые сильные за зиму морозы, до минус 30 градусов по Цельсию", - сказал Юшко.

По его словам, высота скульптуры составляет пять метров. Лед для ее изготовления добывали из подземного озера, которое находится в горном парке. Ожидается, что благодаря особому микроклимату подземного зала ледяной собор простоит до середины мая.

"Всего ушло более 100 блоков льда общим весом около пяти тонн. Для ее создания использовалось множество инструментов: стамески, бензопилы, лазерные уровни, щипцы, ножи и др. Копия сделана в масштабе один к двадцати", - сказал руководитель творческой группы Василий Ануфриев.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2017 году "Рускеалу" посетили более 300 тыс. туристов.

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