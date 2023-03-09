Ледовые фигуры на набережной Петрозаводска побили «супер рекорд»

Холодные шедевры «Гипербореи» прошли испытание временем.

В администрации Петрозаводска рассказали об удивительном случае. Благодаря погоде и отчасти сознательности граждан ледовые и снежные фигуры на набережной города, созданные к фестивалю «Гиперборея», продолжают стоять и радовать горожан и гостей карельской столицы до сих пор, даже спустя месяц.

«Друзья! У нас с вами супер рекорд! Уже месяц прошел с того дня, как вы начали создавать свои ледовые и снежные шедевры, а они до сих пор украшают набережную! Это удивительно! Вот так карельская зима помогает продлить праздник! Каждый вечер сюда спешит народ, приезжают гости из других городов, а организованные группы туристов уже на вокзале спрашивают экскурсовода — жива ли еще наша сказочная Гиперборея», — написали в официальном паблике мэрии.

Власти города еще раз поблагодарили создателей красивейших скульптур.