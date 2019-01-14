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Новости. Общество
13:56, 14 Января 2019

Ледовый каток в Губернаторском парке приглашает горожан

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Открытие ледового катка, организованного при поддержке энергетиков ПАО "ТГК-1", состоится 20 января.

Работу арт-площадки откроют выступления фигуристов детско-юношеской спортивной школы № 6, а также творческие танцевальные номера коллектива "Петровская слобода". На льду будут утроены эстафеты, конкурсы и квесты, в перерывах благотворительное "Доброе кафе" приготовит для гостей горячий чай и вкусную выпечку.

— ТГК-1 организует ледовый каток в Губернаторском парке уже шестой год подряд. Утром на площадке проводятся спортивные занятия для школьников и студентов, а вечером здесь собираются любители активного образа жизни. Из спортивной площадки по воскресеньям каток превращается в место встречи творческих, образовательных и благотворительных инициатив. У горожан появилось место не только для спортивных занятий, но и зимнее культурное пространство для самореализации. И все это для гостей доступно на бесплатной основе, — отмечает директор филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Игорь Карцев. — Каждый год мы меняем направление работы: в прошлом годы мы тесно сотрудничали с благотворительными организациями, а в этом году мы привлекаем творческие коллективы.

Каждое воскресенье на катке команда Карельского центра развития добровольчества и Карельской РДОО "Скауты Карелии" будет готовить для гостей интерактивные развлечения, презентации, фестивали, мастер-классы по фигурному катанию и дворовому хоккею. Также будет разбит веревочный городок для проведения скаутских испытаний "Первопроходец", в которых можно будет участвовать всей семьей с детьми от 5 лет

— До конца февраля на площадке ледового корта мы предлагаем увлекательнейшую программу: выставка традиционных ремесел Карелии, презентация достопримечательностей республики, фестиваль благотворительности горожан, дефиле карельских дизайнеров одежды… 17 февраля ледовый корт станет одной из площадок фестиваля снежных скульптур "Гиперборея". А завершит работу турнир по дворовому хоккею, — рассказала руководитель Карельского центра развития добровольчества Дарья Маковецкая.

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