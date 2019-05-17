Депутат Госдумы Валентина Пивненко поздравила с 25-летием Законодательное собрание Карелии.

"Конечно, это большое событие – 25 лет. Это состоявшийся парламент Республики Карелия. То высочайшее доверие, которое было оказано нам – депутатам первого, второго созыва – это ко многому обязывало. Это были другие отношения. Они в корне отличались от тех, что сейчас, потому что мы практически начинали с чистого листа. Но мы использовали богатейший опыт депутатов нашего Верховного совета КаССР, который был накоплен за многие годы. Сложность была в том, что мы видели, как за нами сверху наблюдают, чего бы мы не натворили. Потому что воли и самостоятельности у нас было безгранично. И что мы считали, то мы и принимали, то, что в тот момент нужно было избирателям и Республике Карелия.

Сейчас, конечно, ситуация изменилась хотя бы даже в том, что сегодня работает совет законодателей, который поддерживает президент нашей страны Владимир Путин. И постоянные деловые, конструктивные встречи позволяют на высочайшем уровне обмениваться мнениями, выдвигать инициативы, которые касаются и конкретно каждого региона, нашей Республики Карелия, и в целом нашей страны.

Наша взаимная, совместная работа, Государственной думы, Законодательного собрания РК, она действительно состоялась. И она продвигает все то, что мы хотим увидеть от федеральной власти. Не сразу все получается, бывают очень сложные моменты.

Я хочу сегодня поздравить всех с 25-летием нашего Законодательного собрания РК, пожелать всем политического долголетия, результативной работы, счастья, здоровья, благополучия, и продолжения того командного, общего стиля, который может дать хороший результат прежде всего в социально-экономическом развитии нашей республики. Я думаю, что легких задач у нас впереди не будет, но все они решаемы", - сказал Пивненко, выступая на торжественных мероприятиях в Национальном театре Карелии.

Ровно 25 лет назад, 17 мая 1994 года, состоялось первое заседание Законодательного собрания. В этот день карельский парламент вступил в законные права и практически с нуля начал работу по формированию законодательной основы дальнейшего развития Карелии.