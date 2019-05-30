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Новости. Спорт
17:20, 30 Мая 2019
фото: администрация Петрозаводска

Легкоатлет Андрей Лукин установил новый рекорд Карелии

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Андрей Лукин покорил двухсотметровую дистанцию за 20,96 секунды, сообщили в администрации Петрозаводска.

Легкоатлет из столицы Карелии показал отличный результат на соревнованиях за Кубок России.

Во второй день турнира наш земляк Андрей Лукин завоевал серебряную медаль соревнований в беге на дистанцию 200 метров и установил новый республиканский рекорд, преодолев ее за 20,96 секунды. Поздравляем Андрея и его тренеров – Аниту Сигареву и Александра Смирнова с высоким достижением.

Отмечается, что в легкоатлетических состязаниях, которые проходят в Сочи, участвуют победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.

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