Легкоатлет из Петрозаводска выиграл всероссийские соревнования по бегу

На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике чемпионом в беге на 60 метров стал Андрей Лукин из Петрозаводска.

В Москве завершились всероссийские открытые соревнования по легкой атлетике "Звезды студенческого спорта".



Более 600 представителей всех регионов защищали честь своих вузов в манеже олимпийского центра имени братьев Знаменских. Легкоатлеты спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска привезли награды соревнований.



Чемпионом в беге на 60 метров с результатом 6,78 секунды стал мастер спорта международного класса Андрей Лукин.



На этой же дистанции бронзовую награду выиграла Зоя Киселева. Ее результат 7,74 секунды. В секторе по прыжкам в высоту третье место заняла Анастасия Куйвонен, взяв высоту 1 метр 70 сантиметров.



Владислав Босоногов принес команде из столицы Карелии еще одну бронзовую награду. Его результат 15 метров 96 сантиметров, говорится в сообщении паблика «Петрозаводск спортивный».