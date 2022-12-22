Легкоатлет из Петрозаводска выиграл всероссийские соревнования по бегу

На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике чемпионом в беге на 60 метров стал Андрей Лукин из Петрозаводска.
В Москве завершились всероссийские открытые соревнования по легкой атлетике "Звезды студенческого спорта".
Более 600 представителей всех регионов защищали честь своих вузов в манеже олимпийского центра имени братьев Знаменских. Легкоатлеты спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска привезли награды соревнований.
Чемпионом в беге на 60 метров с результатом 6,78 секунды стал мастер спорта международного класса Андрей Лукин.
На этой же дистанции бронзовую награду выиграла Зоя Киселева. Ее результат 7,74 секунды. В секторе по прыжкам в высоту третье место заняла Анастасия Куйвонен, взяв высоту 1 метр 70 сантиметров.
Владислав Босоногов принес команде из столицы Карелии еще одну бронзовую награду. Его результат 15 метров 96 сантиметров, говорится в сообщении паблика «Петрозаводск спортивный».
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