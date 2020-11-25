Легковой автомобиль жестко столкнулся с пожарной машиной на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины с включенными спецсигналами произошло накануне вечером на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московская.

Авария произошла в среду, 25 ноября около половины девятого вечера на регулируемом перекрёстке.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, пожарный автомобиль с включенными спецсигналами двигался по Октябрьскому проспекту. В это же время легковой автомобиль выезжал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора по улице Московская.

Машины жестко столкнулись в центре перекрестка.

О пострадавших не сообщается.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.