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Легковой автомобиль жестко столкнулся с пожарной машиной на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:50, 26 Ноября 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины с включенными спецсигналами произошло накануне вечером на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московская.

Авария произошла в среду, 25 ноября около половины девятого вечера на регулируемом перекрёстке.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, пожарный автомобиль с включенными спецсигналами двигался по Октябрьскому проспекту. В это же время легковой автомобиль выезжал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора по улице Московская. 

Машины жестко столкнулись в центре перекрестка.

О пострадавших не сообщается.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

 

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Комментарии

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