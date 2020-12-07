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Легковушка оказалась в кювете после неудачного обгона на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:31, 08 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Женщина получила травмы в ДТП в Лоухском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник, 7 декабря, в 16:00 на 5 км + 346 м автодороги Чупа - Малиновая Варакка – Хетоламбино 58-летняя водитель автомобиля "Lada Granta" при выполнении обгона спецтехники КДМ не справилась с управлением и допустила съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 43-летняя пассажирка получила травмы. Женщине оказана медицинская помощь.

Ранее на севере Карелии произошло ДТП с пострадавшими.

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