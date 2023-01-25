Легковушка врезалась в ограждение, а потом в автоцистерну в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня в Пряжинском районе Карелии.
Об этом сообщили в местном отряде противопожарной службы, который выезжал на место аварии.
ДТП произошло в восьмом часу вечера на 377 км трассы «Кола».
По предварительным данным легковой автомобиль ударился об отбойник, после чего его отбросило в автоцистерну.
По сообщению бойцов отряда в ДТП никто не пострадал.
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