Легковушка врезалась в ограждение, а потом в автоцистерну в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня в Пряжинском районе Карелии.

Об этом сообщили в местном отряде противопожарной службы, который выезжал на место аварии.

ДТП произошло в восьмом часу вечера на 377 км трассы «Кола».

По предварительным данным легковой автомобиль ударился об отбойник, после чего его отбросило в автоцистерну.



По сообщению бойцов отряда в ДТП никто не пострадал.