«Легковушку» зажало между тягачом и ограждением после жестокого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием автопоезда и легкового автомобиля произошла на улице Красноармейской, где идет ремонт.
Легкового автомобиль Volkswagen Polo и седельный тягач с полуприцепом столкнулись сегодня, 4 августа, в 15.52 на улице Красноармейская, в районе пересечении с улицей Гоголя. Об этом сообщает ДТП ПТЗ.
Машины двигались по улице Красноармейская в сторону центра. ДТП произошло на участке, где идут работы на сетях, в месте сужения дороги.
По одной из версий, столкновение произошло в момент перестроения одного из участников ДТП. Volkswagen Polo, двигающийся справа от грузового автомобиля, развернуло, протащило перед тягачом и отбросило влево на разделительный барьер. Легковой автомобиль зажало между автопоездом и барьерным ограждением.
Автомобили получили механические повреждения.
Движение в сторону центра оказалось заблокировано.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети «Сампо.ру».
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