«Легковушку» зажало между тягачом и ограждением после жестокого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием автопоезда и легкового автомобиля произошла на улице Красноармейской, где идет ремонт.

Легкового автомобиль Volkswagen Polo и седельный тягач с полуприцепом столкнулись сегодня, 4 августа, в 15.52 на улице Красноармейская, в районе пересечении с улицей Гоголя. Об этом сообщает ДТП ПТЗ.

Машины двигались по улице Красноармейская в сторону центра. ДТП произошло на участке, где идут работы на сетях, в месте сужения дороги.

По одной из версий, столкновение произошло в момент перестроения одного из участников ДТП. Volkswagen Polo, двигающийся справа от грузового автомобиля, развернуло, протащило перед тягачом и отбросило влево на разделительный барьер. Легковой автомобиль зажало между автопоездом и барьерным ограждением.

Автомобили получили механические повреждения.

Движение в сторону центра оказалось заблокировано.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети «Сампо.ру».