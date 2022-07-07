Lego окончательно уходит из России

Датская компания Lego Group, производящая популярные игрушки-конструкторы, расторгла контракт с дистрибьютором своих конструкторов в России, компанией Inventive Retail Group.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group.

"Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек", - сообщили в компании.

Inventive Retail Group являлась оператором сети Lego с 2009 года. У Lego не было в России собственной розницы.

Inventive Retail Group - это группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют Apple‚ Samsung, lego, Nike и другие.

О том, что производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России 12 июля написало издание Inc. Оно ссылалось на собеседника в компании, а также на слова гендиректора российского подразделения компании Евгения Чихачева.