Лекарства для взрослых и детей начали делать в аптеках Карелии

Минздрав Карелии возрождает аптеки, где производят лекарства.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о возрождении аптек, на базе которых производят лекарства.



«Все мы знаем, что разрушать всегда легче, чем потом создавать. Минздрав Карелии начинает работу по восстановлению производственных аптек, - отметил министр. - Пожилые люди помнят, как некоторые лекарства готовили непосредственно при аптеках по рецепту от врача и специально для определённого пациента. Это так, называемые, лекарственные средства «экстемпорале».



По словам Охлопкова, раньше в Карелии почти в каждой аптеке занимались производством лекарств. Сегодня в республике производственных аптек две: в Петрозаводске - на базе «Карелфарма», и в Костомукше, в межрайонной больнице.



Министр, в частности, пояснил, зачем производить лекарства непосредственно в аптеках. По его словам, существуют лекарственные прописи, которые нельзя выполнить на фармацевтическом заводе в силу своей уникальности и технологических особенностей.



Кроме того, аптечное производство позволяет составлять и дозировать лекарства под конкретного пациента. Также лекарства аптечного изготовления необходимы некоторым больным, страдающим аллергией на вспомогательные вещества, присутствующие в готовых лекарственных формах.



«Что будем производить в «Карелфарме» и межрайонной больнице? Мази, глазные капли, порошки для наружного применения и многое другое для взрослых и детей. Раньше, кстати, производственным аптекам нельзя было делать детские дозировки из готовых лекарственных препаратов взрослых дозировок. Внесенными изменениями в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» с декабря 2022 года разрешено это делать», - также сообщил министр Охлопков.



По его словам, межрайонная больница будет изготавливать препараты для жителей Калевальского, Лоухского, Кемского, Муезерского и Беломорского районов, а «Карелфарм» – всех остальных.



Также в министерстве прорабатывают вопрос о создании производственной аптеки в Северном Приладожье.