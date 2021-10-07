Леонид Белуга: «Я каждое утро кушаю изюм»

Известный в Карелии бизнесмен Леонид Белуга поделился своим опытом поддержания физической формы во время «Бизнес-завтрака», прошедшего в ресторане «Северный».

Он ответил на вопрос участников об отношении к здоровому образу жизни.

«Я каждое утро кушаю изюм. Обязательно. Овсяную кашку и изюм. Я где-то вычитал, что это полезно для головного мозга. Мне 61 год, и может быть это тоже какой-то успех: я сегодня полседьмого встал, пробежал кросс по набережной до Дома физкультуры, подтянулся 10 раз, отжался 25, еще пару упражнений сделал. „Уголок“ продержал секунд 10, наверное», — сказал Белуга.

При этом он признался, что бегает не каждый день.

«Иногда по утрам я кросс не бегаю, если вечером выпил не один фужер, а три. Сердце нельзя перегружать. Иногда бегаю специально, если вечером фужер вина не выпивал, но много съел. Вечером, когда кушаю говорю: „Вот ты, Белуга, уже четвертый кусок мяса кушаешь, но имей ввиду, что утром придется пахать. Внутренний голос спрашивает: "Что делать?". А я говорю: "Кросс побежишь"», — поделился бизнесмен.