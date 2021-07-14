Леонид Лиминчук о работе Фонда капремонта Карелии: «Мы пришли к тому, что, по сути, потеряли миллиард»

Депутаты профильного комитета Законодательного собрания Карелии обсудили отчет о работе Фонда капремонта республики за 2020 год.

На заседании Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике карельского парламента 12 июля депутаты вновь вернулись к вопросу деятельности регионального Фонда капитального ремонта и заслушали отчет о работе за 2020 год. Информацию парламентариям представил исполняющий обязанности генерального директора Фонда Алексей Селютин.

По данным Селютина, в настоящее время капремонту подлежит 5219 домов общей площадью 11 млн кв. м. Ориентировочная стоимость ремонт по этим домам составляет 39 млрд рублей.

В «общем котле» у Фонда капремонта находятся 3034 многоквартирных дома, на специальных счетах — 1898 домов.

«Приказом министерства был утвержден краткосрочный план реализации программы капремонта на 2019–2021 годы. В 2020 году в соответствии с планом предусматривалось выполнение капремонта в 319 многоквартирных домах на общую сумму 788 млн рублей. В прошлом году дважды проводилась актуализация плана. Итоговые цифры сдвинулись по стоимостям в связи с дополнительными видами работ. Так, ремонт требуется в 323 домах на сумму 899,5 млн рублей», — отметил исполняющий обязанности гендиректора Фонда капремонта республики.

По мнению Алексея Селютина, в 2020 году Фонду удалось добиться неплохих результатов.

«В 2020 году мы существенно прибавили — освоение средств составило 272 млн рублей. Во всех 323 домах работы проводились. Из них два многоквартирных дома формируют средства на специальном счете. Они самостоятельно будут проводить и контролировать работы. В 321 доме средства формируются на общем счете фонда капремонта. И мы в полном объеме занимаемся этими работами. Это замена лифтов, реконструкция внутридомовой системы газоснабжения. Но основной пласт — комплексный капремонт», — рассказал Алексей Селютин.

Продолжается процедура признания домов аварийными. Как отметил исполняющий обязанности гендиректора Фонда, за прошлый год рекомендовано признать аварийными и подлежащими сносу 97 домов. По 90 домам уже проведена данная работа.

«226 домов подлежат капремонту на основании технических заключений, выполненных проектными организациями. По 64 домам запланированные работы завершены в полном объеме. Помимо работы по краткосрочному плану мы делаем заделы на будущие периоды — запланированные к ремонту в 2021 году дома проходят обследования», — рассказал руководитель Фонда.

Алексей Селютин назвал большой проблемой собираемость взносов на капитальный ремонт всеми собственниками и органами местного самоуправления. Общий процент собираемости составляет 89 процентов.

Как и прежде, особое внимание члены профильного парламентского Комитета уделили вопросу освоения средств, накопленных Фондом в «общем котле». Так, из 1 млрд рублей в прошлом году освоили только 272 млн рублей.





Объясняя причины того, почему Фонд капремонта вновь не справился с этой задачей, Селютин назвал сразу несколько факторов. Среди них — срыв сроков разработки проектно-сметной документации проектными организациями, выявление значительного объема аварийных домов. Мешает реализации программы длительность процедур согласования выполненных работ. Кроме того, не допуск собственниками подрядчиков в жилые помещения — ключевой бич по газу и отоплению. Люди не готовы к реконструкции в своих квартирах.

«В 2020 году мы столкнулись и с недостаточным количеством подрядных организаций для строительно-монтажных работ. Приходилось неоднократно объявлять новые аукционы. Кроме того, в 2020 году подрядчики были загружены на других строительных объектах, работы по которым велись в рамках подготовки к 100-летнему юбилею республики», — заявил руководитель Фонда капремонта.

«По сути, нам сегодня обсуждать нечего. Все, что мы смогли сказать, мы сказали в предыдущие четыре года, причем неоднократно. Мы заявляли, что любое увеличение средств Фонда не принесет ничего. Потому что есть проблемы: у вас нет подрядчиков, нет контрактации, не того, нет сего. Мы пришли к тому, что потеряли миллиард. То, что он стоил три года назад, когда у нас на капремонт было 800 млн рублей, и что есть сейчас, разные вещи. Если мы половину из прежнего плана отремонтируем, наверное, будет хорошо. Хотя я уже сомневаюсь», — посетовал председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук.

По мнению парламентария, нынешний год в плане работы Фонда капремонта будет таким же холостым. И 60 млн рублей, полученных к 1 млрд в качестве депозита, также легли на счете Фонда «мертвым грузом».

«Мы получили финансовый институт, который работает крайне неэффективно. 60 млн легли на счет и что? За это время стройматериалы выросли в цене в 2-3 раза. Я не вижу никакого существенного изменения в работе Фонда капремонта. Если честно, то за 5 лет работы даже не приблизились на полшага к тому, что мы изначально формулировали. Нагрузка на жителей достаточно серьезная идет, а качественной работы нет», — считает председатель профильного Комитета.

Депутаты профильного комитета приняли отчет Фонда к сведению.