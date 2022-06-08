Леонид Лукьянов стал заслуженным тренером Карелии

Руководителю спортивного клуба «Апрель 2000», тренеру по борьбе Леониду Лукьянову присвоено почетное звание.

Об этом сообщается в указе главы республики Артура Парфенчикова о награждении государственными наградами.

Почетное звание «Заслуженный тренер Республики Карелия», руководителю петрозаводского спортклуба «Апрель 2000», преподавателю техникума городского хозяйства Леониду Лукьянову присвоено за высокий профессионализм, подготовку и воспитание спортсменов высокой квалификации, членов сборной команды республики, достигших высоких спортивных результатов на всероссийских соревнованиях, чемпионатах и первенствах России и Европы.

Отметим, что в 2021 году Леонид Лукьянов отметил 40 лет с начала тренерской работы по самбо и дзюдо. За это время показал отличные результаты в подготовке и воспитании борцов. Среди его воспитанников — чемпион ВЦСПС «Локомотив» по самбо Николай Андреев, чемпион Кубка России по самбо Геннадий Крикунов, серебряный призер по дзюдо на чемпионате мира среди полицейских в Австралии Сергей Чепуштанов.

С детства, в течение восьми лет, Артуш Асрян прошел школу борьбы у Леонида Анатольевича, а позже перешел к Илье Романовичу Шегельману. Через год он уже стал чемпионом России, а затем чемпионом Европы и Кубка мира по самбо.

С 2020 года Леонид Анатольевич Лукьянов является руководителем спортивного клуба «Апрель 2000».