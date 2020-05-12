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Лес, свалка, котельная: Шесть пожаров произошло в одном из районов Карелии

Новости. Происшествия
09:16, 13 Мая 2020
фото: © паблик "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район"
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Пожары произошли на территории Пудожского района с 4 по 12 мая.

Как сообщается в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район", в пожарную службу поступило более 600 звонков. Произошло шесть пожаров.

Один из них произошел на федеральной трассе.

Второй пожар – возгорание сухой травы и мусора на площади 40 кв м. Существовала угроза перехода огня на деревообрабатывающее предприятие.

Третий пожар произошел около котельной №8 на ул. Пионерской в Пудоже – открытое горение отходов лесопиления и сухой травы на площади 500 кв м, а также кровли котельной на площади 30 кв м. Огонь мог перекинуться на здание бывшей спортивной школы, гаража и картофельных ям.



Еще один пожар произошел между поселком Бочилово и деревней Кашино на площади 50х300 метров. А на территории Пяльмского лесничества сгорел лес и свалка на общей площади 6 тысяч кв м.

Шестой пожар произошел из-за разлета горящих частиц при выгорании сажи в дымовой трубе котельной №12 – сгорели опилки и сухая трава на общей площади 10 кв м.

Напомним, сразу шесть лесных пожаров произошло в республике за минувшие выходные.

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