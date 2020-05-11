Сразу шесть лесных пожаров произошло в республике за минувшие выходные

В праздничные дни в Лахденпохском и Суоярвском районах горел лес площадью в 44 га.

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин сообщил оперативную информацию о лесопожарной обстановке. По данным министра, в минувшие праздники по три пожара были зарегистрированы в двух районах. Площадь пожаров в Лахденпохском районе составила 41,6 га, в Суоярвском – 3,2 га.

По сообщению Щепина, пять пожаров были ликвидированы в первые сутки, тушение одного лесного пожара в Лахденпохском районе, обнаруженного 11 мая, продолжается. На ежедневном авиапатрулировании работал самолет Cessnа. С воздуха были осмотрены все южные районы республики, в которых официально начался пожароопасный сезон.

По словам министра, пожары произошли по причине неосторожного обращения с огнем населением и поджога сухой травы, который перешел на лесной фонд. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 2 пожара на площади 2,6 га.

Напомним, первого мая, в первый день официально установленного пожароопасного сезона, зарегистрирован первый в этом году лесной пожар в Лахденпохском районе.