Два лесных пожара произошло в Карелии на майские праздники

Жителей и гостей Карелии призывают принять все возможные меры по предупреждению лесных пожаров, сообщили в Минприроды Карелии.

При обнаружении возгорания или задымления в лесу следует немедленно сообщить лесным пожарным по телефону: 8-8142-55-55-80 (звонок бесплатный).



За период первых майских праздников в лесах Карелии было зарегистрировано два пожара в лесу: в Лахденпохском и Сортавальском районах.

Первого мая, в первый день официально установленного пожароопасного сезона, зарегистрирован первый в этом году лесной пожар в Лахденпохском районе. Возгорание произошло рядом с железнодорожными путями. Площадь пожара 1,5 га.



Приближаются вторые майские праздники – не только традиционный выезд на дачные участки, но и трудный период для лесников весной. 8 из 10 пожаров в лесу происходят по вине человека. В начале мая чаще всего лесные пожары случаются из-за поджога сухой травы.



Бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены.



Промедление или игнорирование правил пожарной безопасности в лесу оборачивается трагедией.



За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.



Чтобы обезопасить себя от беды, а лес от пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах в пожароопасный сезон:

1. Разведение костров в лесах допускается только на специально оборудованных местах отдыха, вокруг которых проложена минерализованная полоса;



2. Перед уходом костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;



3. Устанавливайте мангал на подготовленное место – снимите дерн на месте, где собираетесь его поставить, укрепите стенки ямки минеральным слоем почвы;



4. Не выбрасывайте из мангалов и жаровен непотушенные угли. Обильно поливайте угли водой до их полного остывания;



5. Позаботьтесь о безопасности леса, создайте вокруг места отдыха минерализованную полосу – проложите канавку вокруг мангала или кострового места;



6. Не бросайте в лесу окурки и стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), поскольку стекло при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы. Не позволяйте детям играть со спичками;



7. Не выжигайте хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, примыкающих к лесам;



8. Не заправляйте горючим машину в лесу, перед выездом в лес на машине проверьте, чтобы не было неисправностей в топливной системе, не текло масло;



10. Не засоряйте лес мусором. Забирайте его с собой из леса.