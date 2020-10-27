"Лесная амнистия" в Карелии продолжится, несмотря на упразднение специальной рабочей группы

Управление Росреестра в Карелии объявило о прекращении деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с уточнением границ лесных участков.

Эта рабочая группа в течение трех лет занималась приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра (ЕГРН и ГЛР).

Тем не менее, работа по уточнению границ лесных участков будет продолжена. "Заинтересованные лица, в случае необходимости, могут обратиться в Управление в общем порядке, направив обращение по вопросу приведения в соответствие сведений ЕГРН и ГЛР о лесных участках в письменной форме", - говорится в сообщении Управления. Подробности читайте в интренте-газете "Вести Карелии".