Лесные пожары в Карелии будут тушить более 3,3 тысячи человек

Александр Чепик утвердил Сводный план тушения лесных пожаров на территории Карелии на период пожароопасного сезона 2019 года.

По сравнению с 2018 годом группировка сил и средств, предусмотренная Планом, увеличена на 87 человек и составляет 3335 человек и 1916 единиц техники.

С 26 марта десантная пожарная служба "Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов" планирует проведение тренировочных спусков с вертолета Ми-8.