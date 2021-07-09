Реклама
Прислать новость
За минувшие сутки от коронавируса в Карелии скончались три человека 1
Сегодня 09:35
Появилось видео аварии в Петрозаводске с участием велосипедиста (ВИДЕО) 1
Сегодня 12:29
На Онежском озере в Карелии пропал рыбак
Сегодня 13:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ТУРИСТОВ В КАРЕЛИЮ, СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА И ГРЯЗНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА
09.07.2021 21:00

Лесные пожары в российском регионе охватили грандиозную площадь

Новости. Происшествия
19:40, 10 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Рогозин

В Якутии на данный момент горит более 9 тысяч квадратных километров леса.

Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в 12 районах Якутии. Там сейчас горит более 906 тыс. га леса, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщает ТАСС.

«Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 266 очагов возгорания на общей площади с момента обнаружения свыше 906 тыс. га», — рассказали в пресс-службе спасателей.

По последним данным Авиалесоохраны, сейчас на территории региона действуют 323 природных пожара, за сутки ликвидировали 19, на тушение привлекались 2 749 человек и 362 единицы техники. Основные усилия спасатели направили на защиту населенных пунктов от огня, распространяющегося от природных пожаров. Проводится непрерывный мониторинг задымленности.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 17 очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 135 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 13 районов», — приводятся пресс-службой слова Павла Гарина, начальника якутского главного управления МЧС.

С начала лета в России больше всего пожаров на землях лесного фонда ежедневно фиксируется именно на территории Якутии. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Сейчас в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля для обеспечения пожарной безопасности ограничили пребывание людей в лесах и въезд для транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
03.07.2021, 18:34
Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 3
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»