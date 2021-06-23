Лесоперерабатывающему предприятию в Карелии требуются специалисты

Компания предлагает достойную зарплату и привлекательные условия работы.

Лесоперерабатывающему предприятию «Карлис-Пром», расположенному в Вяртсиля, требуются специалисты. Компания приглашает на работу сотрудников в связи с модернизацией производства. Новое оборудование позволит приступить к более глубокой переработке древесины. Всего в модернизацию лесоперерабатывающего производства в Вяртсиля в нынешнем и следующем году вложат 300 миллионов рублей.

В первую очередь в Вяртсиля ждут главного инженера производства, руководителя проекта, технолога лесопильного производства и офис-менеджера, а также ряд других специалистов. Сотрудники «Карлис-Прома» получают зарплату выше средней по Сортавальскому району и пользуются всем социальным пакетом. Кроме того, работающих на заводе жителей Сортавалы доставляют в Вяртсиля на транспорте предприятия, а тем, кто ездит на работу на личном транспорте, компенсируют расходы.

Объемы выпуска пиломатериалов на вяртсильском заводе в прошлом году составили 87,3 тысячи кубометров, а с модернизацией производства станут еще больше. Протокол о намерениях по модернизации предприятия глава республики Артур Парфенчиков вместе с генеральным директором предприятия Мариной Шараповой «Карлис-Прома» подписал на Петербургском экономическом форуме в начале июня.

Подробнее о предприятии «Карлис-Пром» и условиях работы можно узнать в материале.