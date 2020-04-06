Лесопромышленному комплексу Карелии придется бороться с последствиями кризиса самостоятельно

ЛПК не попал в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в начале апреля постановление правительства страны, которое утвердило перечень отраслей российской экономики, которые в наибольше степени пострадали от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Отрасли из этого перечня смогут рассчитывать на оказание мер государственной поддержки.

Однако в число наиболее пострадавших отраслей не попал лесопромышленный комплекс. Это может означать, что карельским лесопромышленникам придется бороться с последствиями кризиса самостоятельно.