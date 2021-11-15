Лесоводы из Карелии поделились опытом ухода за лесом на семинаре по интенсивному лесному хозяйству в Архангельской области

Представители федеральных органов власти пообещали участникам семинара законодательно продлить аренду лесфонда лесопользователями, инвестирующими в лесное хозяйство.

Карельские лесоводы поделились опытом ухода за лесом с участниками полевого семинара по интенсивному лесному хозяйству, который прошел на делянках соседней Архангельской области. На семинар приехали вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Рослесхоза Иван Советников и губернатор области Александр Цыбульский.

Как рассказал «Столице на Онего» эколог и лесовод из Петрозаводска Александр Марковский, который стал ведущим семинара, карельские специалисты показали подготовку почвы, посадку лесных культур, уход за молодняком и «коммерческую» рубку ухода.

«С 2018 года в России внедряется модель интенсивного, а точнее, нормального лесного хозяйства, — сказал Александр Марковский. — Мы показали на семинаре связь между качественной посадкой, качественными равномерными руками ухода в молодняках и возможностью получать значительный объем древесины от «коммерческих» рубок ухода. Как заверили нас представители федеральных органов власти, уже в ближайшее время будет принято законодательство, которое сохранит право аренды лесфонда после окончания ее срока за добросовестными арендаторами, инвестирующими в лесное хозяйство. Для Республики Карелия с ее возрастающими потребностями в древесине использование потенциала средневозрастных насаждений — очевидная актуальная задача. Особенно правильный уход за молодняками и «коммерческие» рубки актуальны для продуктивных территорий южной Карелии. Здесь эффект от лесного хозяйства может быть получен уже через ближайшие 5–8 лет, особенно по лиственным и смешанным насаждениям, которые и преобладают в этом районе».